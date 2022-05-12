Казахстан занял 55-е место в рейтинге по индексу безопасности здоровья

По профилактике различных заболеваний Казахстану присудили 54,9 балла из 100, по обнаружению заболеваний и отчетности — 29,2, по скорости реагирования — 36,5, по качеству системы здравоохранения — 34,6, по финансированию — 58,7, по рискам среды — 62,9, пишет Finprom.kz.

Согласно индексу безопасности здоровья Global Health Security Index, учитывается подготовленность страны к пандемии или эпидемии. В состав оценок индекса вошли шесть крупных показателей: профилактика различных заболеваний, обнаружение заболеваний и отчетность, быстрое реагирование, система здравоохранения, финансирование, риск угроз со стороны среды.

Наиболее подготовленными к пандемии или эпидемии составители рейтинга сочли США, Австралию и Финляндию, хуже всех оказались показатели Сомали.

Среди стран СНГ только Армения и Россия оказались в рейтинге выше, чем Казахстан. В свою очередь Беларусь заняла 63-е место, Кыргызстан — 68-е, Молдова — 71-е, Узбекистан — 82-е, Украина — 83-е, Азербайджан — 100-е, Туркменистан — 119-е, Таджикистан — 140-е.

С начала пандемии по 6 мая текущего года больше всего случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в США, Индии и Бразилии, меньше всего — на острове Святой Елены (всего два случая).

Казахстан оказался на 50-м месте среди 228 стран с 1,3 млн случаев. Среди стран СНГ больше всего случаев заболевания зарегистрировано в России и Украине, меньше — в Беларуси (981,3 тыс. случаев), Азербайджане (792,6 тыс.), Молдове (517 тыс.), Армении (422,9 тыс.), Узбекистане (238,7 тыс.), Кыргызстане (201 тыс.) и Таджикистане (17,4 тыс.).