Снижение пенсионного возраста готовы обсудить в правительстве Казахстана

Вопрос (о снижении пенсионного возраста. – Прим. ред.) будет обсуждаться, но он непростой, объективно говоря. Мы учитываем международный опыт. Международный опыт не говорит в целом о снижении, и эту тему поднимают не только шахтеры. Сегодня этот вопрос поднимают и матери, имеющие детей-инвалидов. Поэтому будем обсуждать. Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов

Напомним, с 1 января 2022 года в Казахстане увеличили возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет и шести месяцев.