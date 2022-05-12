Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:30 12.05.2022

Снижение пенсионного возраста готовы обсудить в правительстве Казахстана

РК, пенсия, возраст, снижение, правительство, обсуждение Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов заявил, что правительство планирует рассмотреть вопрос снижения пенсионного возраста в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Вопрос (о снижении пенсионного возраста. – Прим. ред.) будет обсуждаться, но он непростой, объективно говоря. Мы учитываем международный опыт. Международный опыт не говорит в целом о снижении, и эту тему поднимают не только шахтеры. Сегодня этот вопрос поднимают и матери, имеющие детей-инвалидов. Поэтому будем обсуждать.Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов

Напомним, с 1 января 2022 года в Казахстане увеличили возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет и шести месяцев.

Повышать пенсионный возраст для женщин начали с 2018 года. Так, к 2027 году он должен достичь 63 лет, как у мужчин.

Тамила Языкова
Тугжанов Ералы Казахстан
Доллар подорожал почти на семь тенге на торгах
11.05.2022
Награжден мужчина, спасший малышку в Нур-Султане
11.05.2022
Алтай Кульгинов пообещал помочь погасить кредиты семье Сабита Шонтакбаева
11.05.2022
Алматы опять превратился в Венецию – фоторепортаж
11.05.2022
В Алматы на два дня перекроют улицу Саина
11.05.2022
Главная Топ LIVE Все