12:30 12.05.2022
Снижение пенсионного возраста готовы обсудить в правительстве Казахстана
Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов заявил, что правительство планирует рассмотреть вопрос снижения пенсионного возраста в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Вопрос (о снижении пенсионного возраста. – Прим. ред.) будет обсуждаться, но он непростой, объективно говоря. Мы учитываем международный опыт. Международный опыт не говорит в целом о снижении, и эту тему поднимают не только шахтеры. Сегодня этот вопрос поднимают и матери, имеющие детей-инвалидов. Поэтому будем обсуждать.Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов
Напомним, с 1 января 2022 года в Казахстане увеличили возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет и шести месяцев.
Повышать пенсионный возраст для женщин начали с 2018 года. Так, к 2027 году он должен достичь 63 лет, как у мужчин.