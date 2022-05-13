Три тысячи казахстанцев отправятся в этом году на хадж – ДУМК

Накануне казахстанская делегация во главе с председателем ДУМК, Верховным муфтием Наурызбаем кажы Таганулы посетила с рабочим визитом Королевство Саудовская Аравия и обсудила организационные вопросы, касающиеся хаджа-2022.

Во время встречи с министром хаджа и умры КСА Верховный муфтий РК попросил создать максимально благоприятные условия для казахстанских паломников. Кроме того, учитывая высокую стоимость чартерных рейсов, были проведены переговоры о доступности авиаперевозок для наших паломников. Руководитель отдела хаджа ДУМК Жандилля Бекжигитов

Саудовская сторона выразила готовность оказать казахстанским паломникам содействие и поддержку во время хаджа, но что касается высоких цен на чартерные рейсы, то, по словам Бекжигитова, данное требование предъявляется не только к Казахстану, но и к другим странам.

Регулярные рейсы через третьи страны не разрешаются, но для паломников, как заверил министр хаджа и умры КСА, будут созданы благоприятные условия.

В этом году саудовская сторона предоставила Казахстану от 3500 до 4527 паломнических мест, но 14 казахстанским туроператорам, задействованным в перевозке паломников, на конкурсной основе были выделены три тысячи мест.

По словам Бекжигитова, на это повлиял ряд причин.

Во-первых, резкий скачок курса доллара США по отношению к тенге. Во-вторых, еще в 2019 году, перед пандемией, власти КСА увеличили сумму НДС до 15%, что в свою очередь повысило стоимость услуг и сервисов, оказываемых паломникам – транспорт, питание, проживание и так далее. В-третьих, Министерство хаджа и умры КСА выдвинуло требование ко всем странам о том, что возраст паломников не должен превышать 65 лет и это отрицательно сказалось на количестве паломников для казахстанских турфирм. По статистике, у нас обычно третья часть, то есть до 35% паломников находятся в возрасте старше 65 лет. Это очень много. Руководитель отдела хаджа ДУМК Жандилля Бекжигитов

Руководители и представители казахстанских туристических фирм посчитали, что в этом году достаточно будет трех тысяч мест. Однако не все их коллеги согласны с этим, полагая, что в нынешнем хадж-сезоне будет заполнено 3,5 тысяч паломнических мест.

Их мнения были поставлены на голосование, по результатам которого принято решение, что Казахстаном в этом году будет запрошено у КСА три тысячи мест на хадж. Если они не будут заполнены, наши туроператоры понесут значительные убытки и Хадж Миссия Казахстана может получить штраф. Жандилля Бекжигитов

К слову, до пандемии коронавируса Казахстан мог отправлять на хадж до десяти тысяч мусульман.

В целом в 2022 году Министерство хаджа и умры КСА значительно сократило количество паломников со всего мира. На хадж приглашается всего лишь миллион человек.

К паломничеству допускаются граждане в возрасте до 65 лет, прошедшие вакцинацию от COVID-19.

Иностранные паломники обязаны предъявлять отрицательный результат теста на вирус COVID-19, полученный за 72 часа до въезда в КСА.

Также согласно требованиям Саудовской Аравии, паломники должны получить вакцину против менингококковой инфекции Менсевакс (ACWY) и Нименрикс (ACWY). Это можно сделать в специализированных медицинских организациях, рекомендованных Минздравом РК.

По требованию Министерства хаджа и умры КСА, паломники в целях безопасности обязаны соблюдать санитарные требования и меры предосторожности во время хаджа.

В этом году хадж продлится с 7 по 12 июля. Казахстанские паломники будут доставлены в Медину и Мекку с 27 июня по 2 июля. Возвращение планируется с 14 по 20 июля.