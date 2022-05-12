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Законодательство РК
19:28 12.05.2022

Рейсовый автобус попал в ДТП на трассе в Жамбылской области, есть погибшие

авария Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
Авария произошла на 571-м километре транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай», передает Zakon.kz.
По предварительным данным, из-за ухудшения погодных условий (дождь и град) водитель рейсового автобуса не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с прицепом движущегося в попутном направлении трактора. Пресс-служба ДП Жамбылской области

В результате ДТП помощник водителя и пассажир автобуса скончались на месте происшествия, в больницу обратились 33 человека, трое из них находятся в реанимации.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345, ч. 4 УК РК «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Назначены экспертизы.

Елена Беляева
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