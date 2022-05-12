Рейсовый автобус попал в ДТП на трассе в Жамбылской области, есть погибшие

По предварительным данным, из-за ухудшения погодных условий (дождь и град) водитель рейсового автобуса не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с прицепом движущегося в попутном направлении трактора. Пресс-служба ДП Жамбылской области

В результате ДТП помощник водителя и пассажир автобуса скончались на месте происшествия, в больницу обратились 33 человека, трое из них находятся в реанимации.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345, ч. 4 УК РК «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Назначены экспертизы.