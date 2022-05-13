13:56 13.05.2022
Антикор: Средства для благотворительности потратили на концерты и зрелищные шоу
Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов заявил, что в некоторых регионах страны на средства, которые должны были направить на благотворительность, закупались концерты, зрелищные шоу и частные авторские вечера, передает корреспондент Zakon.kz.
Другим серьезным коррупционным фактором является необоснованное завышение цен при планировании закупок. Деньги изначально закладываются с запасом для того, чтобы хватило как на откаты, так и на хорошую прибыль. Агентством совместно с Национальной палатой «Атамекен» на системной основе проводится мониторинг завышения цен. Только в этом году по нашим рекомендациям госорганы пересмотрели свои закупки и сэкономили бюджету около 5 млрд тенге.Заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов
Всего, по его словам, с начала проекта, а именно за два года, сохранено порядка 74 млрд тенге.
Оказалось, что при таких завышениях цен ответственность должностных лиц не предусмотрена. Мы уже внесли предложения в Министерство финансов, предложив наказывать нерадивых чиновников в административном порядке.Улан Саркулов
Замглавы Антикора добавил, что другой причиной коррупции является закрытость процедуры некоторых закупок, когда заказчик, закрывая закупку грифом «ограниченного распространения информации», фактически вводит ее в коррупционное поле.
Он уточнил, что такие закупки проводятся только на бумаге, и они фактически выпадают из общественного контроля.
В результате в них участвуют аффилированные компании, происходит завышение цен, приобретаются ненужные работы и услуги. Например, в некоторых регионах под видом социально значимых мероприятий, которые должны быть направлены на благотворительность, фактически закупались концерты, зрелищные шоу и частные авторские вечера. Только в рамках одного региона на эти цели затрачено порядка 1,7 млрд тенге. Сейчас требуется переформатировать систему госзакупок в этом направлении.Улан Саркулов