Антикор: Средства для благотворительности потратили на концерты и зрелищные шоу

Другим серьезным коррупционным фактором является необоснованное завышение цен при планировании закупок. Деньги изначально закладываются с запасом для того, чтобы хватило как на откаты, так и на хорошую прибыль. Агентством совместно с Национальной палатой «Атамекен» на системной основе проводится мониторинг завышения цен. Только в этом году по нашим рекомендациям госорганы пересмотрели свои закупки и сэкономили бюджету около 5 млрд тенге. Заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов

Всего, по его словам, с начала проекта, а именно за два года, сохранено порядка 74 млрд тенге.

Оказалось, что при таких завышениях цен ответственность должностных лиц не предусмотрена. Мы уже внесли предложения в Министерство финансов, предложив наказывать нерадивых чиновников в административном порядке. Улан Саркулов

Замглавы Антикора добавил, что другой причиной коррупции является закрытость процедуры некоторых закупок, когда заказчик, закрывая закупку грифом «ограниченного распространения информации», фактически вводит ее в коррупционное поле.

Он уточнил, что такие закупки проводятся только на бумаге, и они фактически выпадают из общественного контроля.