14:15 13.05.2022
Казахстанка одержала победу на турнире по маунтинбайку в Турции
Фото: olympic.kz
Казахстанские велосипедисты успешно выступили на Кубке Мимара Синана по маунтинбайку в турецком городе Кайсери, передает Zakon.kz.
Победительницей турнира стала Алина Саркулова. Среди девушек ей не было равных, рассказали в Национальном олимпийском комитете Казахстана.
Среди мужчин казахстанец Денис Сергиенко занял второе место, а Егор Карасев – третье. Темирлан Мухамедиянов стал четвертым.
Маунтинбайк — экстремальный вид спорта. Спортсмены ездят на велосипеде по бездорожью, по пересеченной местности на горном или гибридном дорожном велосипеде.
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