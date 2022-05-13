Казахстанка одержала победу на турнире по маунтинбайку в Турции

Победительницей турнира стала Алина Саркулова. Среди девушек ей не было равных, рассказали в Национальном олимпийском комитете Казахстана.

Среди мужчин казахстанец Денис Сергиенко занял второе место, а Егор Карасев – третье. Темирлан Мухамедиянов стал четвертым.

Маунтинбайк — экстремальный вид спорта. Спортсмены ездят на велосипеде по бездорожью, по пересеченной местности на горном или гибридном дорожном велосипеде.

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