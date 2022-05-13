15:38 13.05.2022
Доллар подешевел еще на семь тенге, а рубль подорожал
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 427,84 тенге, снизившись на 7,13 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля повысился на 0,19 тенге и составил 6,70 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 62,80 тенге (-1,69).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 430-439 тенге, евро – 447-455 тенге, рос. рубль – 6-6,45 тенге.