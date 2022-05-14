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07:44 14.05.2022

Валентина Хальзова пробилась в четвертьфинал ЧМ по боксу

Бокс 1/4 финала ЧМ Фото: olympic.kz
Казахстанская спортсменка Валентина Хальзова продолжает успешное выступление на мировом первенстве по боксу в Турции. 13 мая она одержала вторую победу на ринге в Стамбуле, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская чемпионка мира, выступающая в весовой категории до 70 кг, в 1/8 финала была сильнее Суджин Сеон из Южной Кореи. Эта победа позволила Валентине пройти в следующий раунд, где ее ждет австралийка Кэй Фрэнсис Скотт. В случае успеха над будущей соперницей Хальзова гарантирует себе медаль.

К данному моменту половина состава женской сборной Казахстана, это шесть боксерш, покинули турнир, проиграв свои поединки в предварительном раунде.

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