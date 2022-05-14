Обмануты свыше 30 пенсионерок: подозреваемый задержан в Алматы

Подозреваемый караулил пожилых людей, идущих с тяжелыми сумками и большими пакетами. Производя впечатление воспитанного и порядочного человека, он заводил с бабушками разговор и предлагал помочь донести сумки до квартиры. Пожилые люди соглашались, а после обнаруживали кражу денег, кошельков или сотовых телефонов.

Оказалось, что во время оказания помощи злоумышленник незаметно похищал оттуда все самое ценное. Начальник Управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков

Он водворен в изолятор временного содержания.