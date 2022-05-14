13:57 14.05.2022
Обмануты свыше 30 пенсионерок: подозреваемый задержан в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы задержали 38-летнего мужчину, обворовавшего свыше 30 пожилых женщин. Он промышлял в Ауэзовском, Бостандыкском и Медеуском районах города, сообщает Zakon.kz.
Подозреваемый караулил пожилых людей, идущих с тяжелыми сумками и большими пакетами. Производя впечатление воспитанного и порядочного человека, он заводил с бабушками разговор и предлагал помочь донести сумки до квартиры. Пожилые люди соглашались, а после обнаруживали кражу денег, кошельков или сотовых телефонов.
Оказалось, что во время оказания помощи злоумышленник незаметно похищал оттуда все самое ценное. Начальник Управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков
Он водворен в изолятор временного содержания.