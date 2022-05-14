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17:07 14.05.2022

Школьницу сбили на пешеходном переходе в Алматы

Сбита девочка в Алматы Фото: pixabay
Инцидент произошел 14 мая около 12:25, сообщает Zakon.kz.

Водитель Subaru двигался по улице Масанчи в северном направлении. На углу с улицей Жибек жолы машина сбила девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП девочка 2010 года рождения была доставлена в детскую городскую клиническую больницу №1 города Алматы.

Подробности ДТП и состояние пострадавшей пока неизвестны.

Данный факт принят в производство сотрудниками полиции Алмалинского района. Начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов

Константин Вноровский
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