Школьницу сбили на пешеходном переходе в Алматы

Водитель Subaru двигался по улице Масанчи в северном направлении. На углу с улицей Жибек жолы машина сбила девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП девочка 2010 года рождения была доставлена в детскую городскую клиническую больницу №1 города Алматы.

Подробности ДТП и состояние пострадавшей пока неизвестны.