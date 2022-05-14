17:07 14.05.2022
Школьницу сбили на пешеходном переходе в Алматы
Фото: pixabay
Водитель Subaru двигался по улице Масанчи в северном направлении. На углу с улицей Жибек жолы машина сбила девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
В результате ДТП девочка 2010 года рождения была доставлена в детскую городскую клиническую больницу №1 города Алматы.
Подробности ДТП и состояние пострадавшей пока неизвестны.
Данный факт принят в производство сотрудниками полиции Алмалинского района. Начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов