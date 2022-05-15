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Законодательство РК
08:53 15.05.2022

В Нью-Йорке планируют ужесточить контроль за оборотом оружия

оружие Фото: pixabay
Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул пообещала представить соответствующий пакет законов на следующей неделе. Инициатива была озвучена после произошедшей 14 мая стрельбы в городе Буффало, передает Zakon.kz.
Это необходимо остановить. Во вторник мы уже запланировали объявить о всеобъемлющем пакете законов по борьбе с оборотом оружия, чтобы устранить остающиеся лазейки в нынешнем законодательстве, – цитирует Хокул iz.ru.

Губернатор пообещала, что власти штата обеспечат правоохранителей всеми ресурсами, в которых они нуждаются.

Отметим, что стрельбу в Буффало начал 18-летний американец. В результате погибли 10 человек. Следователи считают, что парень таким образом выразил свою расовую ненависть. Сообщается, что перед нападением стрелявший опубликовал онлайн-манифест более чем на 100 страниц, в котором назвал себя «сторонником превосходства белой расы, расистом, антисемитом», а также поклонником Брентона Тарранта, который 15 марта 2019 года открыл стрельбу в австралийских мечетях, в результате которой был убит 51 и ранено 40 мусульман.

Стрелку грозит пожизненное заключение.

Елена Беляева
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