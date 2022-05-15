Пять медалей завоевали казахстанские борцы за день на Сурдлимпийских играх

Казахстанский борец Хайратхаан Шонку (125 кг), победив в финале иранского спортсмена, завоевал золотую медаль. Это его вторая медаль на Сурдлимпийских играх. Ранее он выиграл золотую медаль в греко-римской борьбе в весовой категории 130 кг.

Фото: пресс-служба Национального паралимпийского комитета РК

В свою очередь наши борцы Габит Есжанов (57 кг), Сабыржан Рсалы (70 кг) и Гасыр Тургынбай (74 кг) завоевали серебряные медали. Бексултан Малайдар (92 кг) удостоился бронзовой награды. Борцы Шадияр Пернеш (60 кг) и Мухтар Есенгосулы (97 кг) заняли пятое место.

Фото: пресс-служба Национального паралимпийского комитета РК

В тот же день прошли соревнования по эстафете среди женщин на 4х400 метров, где наши спортсменки Фаина Меирманова, Ольга Хижнякова, Яна Сибирякова и Елена Путинцева заняли пятое место. В прыжках в высоту Фаина Меирманова заняла также пятое место с результатом 159 см.

Фото: пресс-служба Национального паралимпийского комитета РК

Сурдлимпийские игры стартовали 2 мая и завершатся 15 мая. В заключительный день казахстанские легкоатлеты будут соревноваться в марафоне.

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