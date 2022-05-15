Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:17 15.05.2022

Пять медалей завоевали казахстанские борцы за день на Сурдлимпийских играх

Бразилия Фото: пресс-служба Национального паралимпийского комитета РК
На XXIV летних Сурдлимпийских играх в Бразилии 14 мая казахстанские борцы вольного стиля завоевали одно «золото», три «серебра» и одну «бронзу», передает Zakon.kz.

Казахстанский борец Хайратхаан Шонку (125 кг), победив в финале иранского спортсмена, завоевал золотую медаль. Это его вторая медаль на Сурдлимпийских играх. Ранее он выиграл золотую медаль в греко-римской борьбе в весовой категории 130 кг.

борцы

Фото: пресс-служба Национального паралимпийского комитета РК

В свою очередь наши борцы Габит Есжанов (57 кг), Сабыржан Рсалы (70 кг) и Гасыр Тургынбай (74 кг) завоевали серебряные медали. Бексултан Малайдар (92 кг) удостоился бронзовой награды. Борцы Шадияр Пернеш (60 кг) и Мухтар Есенгосулы (97 кг) заняли пятое место.

Бразилия

Фото: пресс-служба Национального паралимпийского комитета РК

В тот же день прошли соревнования по эстафете среди женщин на 4х400 метров, где наши спортсменки Фаина Меирманова, Ольга Хижнякова, Яна Сибирякова и Елена Путинцева заняли пятое место. В прыжках в высоту Фаина Меирманова заняла также пятое место с результатом 159 см.

спорт

Фото: пресс-служба Национального паралимпийского комитета РК

Сурдлимпийские игры стартовали 2 мая и завершатся 15 мая. В заключительный день казахстанские легкоатлеты будут соревноваться в марафоне.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!

Елена Беляева
Бразилия Казахстан
Генконсульство России в Алматы предупредило о «помогайках»
14.05.2022
Сняты аресты со счетов ТОО «Оператор РОП»
14.05.2022
Пострадавшие в Жамбылской области граждане Узбекистана выехали на родину
14.05.2022
Избран новый президент ОАЭ — им стал наследный принц Абу-Даби
14.05.2022
Школьницу сбили на пешеходном переходе в Алматы
14.05.2022
Главная Топ LIVE Все