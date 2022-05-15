19:33 15.05.2022
Дина Жоламан стала шестой казахстанской четвертьфиналисткой на ЧМ по боксу
Фото: kfb.kz
Казахстанская боксерша Дина Жоламан (54 кг) прошла в четвертьфинал мирового первенства по боксу. В поединке 1/8 финала она была сильнее Скарлетт Дельгадо из Канады, сообщает Zakon.kz.
Представительница акмолинской школы бокса Дина Жоламан не без труда осилила свою соперницу. Канадская боксерша оказала серьезное сопротивление казахстанке, но все же признала свое поражение со счетом 1:4.
Дина Жоламан стала шестой участницей от Казахстана, которая выступит в четвертьфинале мирового первенства.
Ранее путевки в стадию 1/4 финала завоевали Карина Ибрагимова, Алуа Балкибекова, Валентина Хальзова, Гульсая Ержан и Жайна Шекербекова.
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