Дина Жоламан стала шестой казахстанской четвертьфиналисткой на ЧМ по боксу

Представительница акмолинской школы бокса Дина Жоламан не без труда осилила свою соперницу. Канадская боксерша оказала серьезное сопротивление казахстанке, но все же признала свое поражение со счетом 1:4.

Дина Жоламан стала шестой участницей от Казахстана, которая выступит в четвертьфинале мирового первенства.

Ранее путевки в стадию 1/4 финала завоевали Карина Ибрагимова, Алуа Балкибекова, Валентина Хальзова, Гульсая Ержан и Жайна Шекербекова.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!