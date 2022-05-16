Девочка упала с девятого этажа в Павлодаре

Девочка, не достигшая полуторагодовалого возраста, выпала из окна девятого этажа на козырек дома, сообщает Sputnik Казахстан.

По информации Павлодарской областной станции скорой помощи, вызов поступил 15 мая, в 18:17.

Вызову присвоили первую категорию срочности, медики были на месте уже через шесть минут. С тяжелыми травмами медики доставили девочку в детскую областную больницу.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, девочка, родившаяся 5 января 2021 года, поступила в медучреждение с диагнозом: «кататравма, тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, отек и набухание вещества головного мозга. Кроме того – кома третьей степени, травматический ушиб легкого, почек, разрыв печени, травматический шок 3-й степени, ДВС-синдром (нарушение свертываемости крови), анемия тяжелой степени».

Состояние пострадавшей крайне тяжелое, она находится на аппарате искусственной вентиляции легких, на инотропной поддержке для восстановления сердечной деятельности.