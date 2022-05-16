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07:42 16.05.2022

Девочка упала с девятого этажа в Павлодаре

выпала из окна Павлодар Фото: pixabay
Состояние пострадавшей крайне тяжелое, она находится на аппарате искусственной вентиляции легких, на инотропной поддержке для восстановления сердечной деятельности, сообщает Zakon.kz.

Девочка, не достигшая полуторагодовалого возраста, выпала из окна девятого этажа на козырек дома, сообщает Sputnik Казахстан.

По информации Павлодарской областной станции скорой помощи, вызов поступил 15 мая, в 18:17.

Вызову присвоили первую категорию срочности, медики были на месте уже через шесть минут. С тяжелыми травмами медики доставили девочку в детскую областную больницу.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, девочка, родившаяся 5 января 2021 года, поступила в медучреждение с диагнозом: «кататравма, тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, отек и набухание вещества головного мозга. Кроме того – кома третьей степени, травматический ушиб легкого, почек, разрыв печени, травматический шок 3-й степени, ДВС-синдром (нарушение свертываемости крови), анемия тяжелой степени».

Состояние пострадавшей крайне тяжелое, она находится на аппарате искусственной вентиляции легких, на инотропной поддержке для восстановления сердечной деятельности.

Данияр Кунафин
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