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Законодательство РК
19:01 16.05.2022

Улицу временно перекроют в Алматы из-за ремонта

асфальт Фото: Zakon.kz
Движение по западному проезду по ул. Саина в южном направлении от ул. Кабдолова до ул. Шаляпина закроют с 22:00 16 мая до 06:00 17 мая, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-служба акимата города, на обозначенном участке дороги будет проводиться ремонт.

Данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее.Пресс-служба акимата города Алматы
Елена Беляева
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