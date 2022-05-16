Улицу временно перекроют в Алматы из-за ремонта

Как сообщили в пресс-служба акимата города, на обозначенном участке дороги будет проводиться ремонт.

Данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее. Пресс-служба акимата города Алматы