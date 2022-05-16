19:01 16.05.2022
Улицу временно перекроют в Алматы из-за ремонта
Фото: Zakon.kz
Движение по западному проезду по ул. Саина в южном направлении от ул. Кабдолова до ул. Шаляпина закроют с 22:00 16 мая до 06:00 17 мая, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-служба акимата города, на обозначенном участке дороги будет проводиться ремонт.
Данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее.Пресс-служба акимата города Алматы