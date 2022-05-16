Трое парней утонули на побережье Каспийского моря

16 мая в 18:32 в Актау во время купания начали тонуть четверо человек. Один из них на месте ЧС спасен очевидцем, силами ЦМК доставлен в больницу, а три человека утонули. Спасенный человек 1996 г.р. житель села Бейнеу, состояние удовлетворительное. Один из утонувших 1999 г.р., житель города Актау. Двое жители Караганды, личности устанавливаются. Пресс-служба ДЧС Мангистауской области

На месте ЧС работает 10 спасателей и две единицы техники оперативно-спасательного отряда, 11 сотрудников ДЧС Мангистауской области, три врача и одна единица техники Центра медицины катастроф.

Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области

Ранее сообщалось, что три молодых человека зашли в воду в запрещенном для купания месте, на скальной местности в 4-м микрорайоне, но выбраться на берег смог только один.