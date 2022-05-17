Пакет помощи Украине на 40 млрд долларов прошел голосование в Сенате США

Новый пакет помощи Украине на 40,1 млрд долларов прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США 16 мая, сообщает ТАСС.

Итоговое голосование по инициативе ожидается 18 мая.

Законопроект преодолел необходимые для продвижения 60 голосов. Таким образом, законодатели ограничили отведенное на дебаты по пакету время 30 часами.

Как ожидается, 18 мая большинство сенаторов утвердят данную инициативу, затем ее подпишет президент США Джо Байден.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин раскритиковала проект. Ее недовольство вызвало расходование средств на оборонные нужды Киева в условиях, когда американское общество само испытывает социальный кризис.