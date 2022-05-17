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06:59 17.05.2022

В Финляндии завершили дебаты по НАТО

НАТО Финляндия Фото: pixabay
Вопрос о присоединении Финляндии к НАТО был передан в Комитет по иностранным делам. Он подготовит ответ на инициативу правительства, сообщает Zakon.kz.

В парламенте Финляндии завершились дебаты по вопросу вступления в НАТО, сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что дебаты продолжались более 14 часов, было произнесено 212 речей.

Вопрос был передан в Комитет по иностранным делам. Он подготовит ответ на инициативу правительства.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение Финляндии и Швеции подать заявку на вступление в НАТО вызывает обеспокоенность Москвы. В Кремле заявили, что будут внимательно следить за последствиями вступления этих стран в альянс и проведут их глубокий анализ.

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