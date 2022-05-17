В Финляндии завершили дебаты по НАТО

В парламенте Финляндии завершились дебаты по вопросу вступления в НАТО, сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что дебаты продолжались более 14 часов, было произнесено 212 речей.

Вопрос был передан в Комитет по иностранным делам. Он подготовит ответ на инициативу правительства.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение Финляндии и Швеции подать заявку на вступление в НАТО вызывает обеспокоенность Москвы. В Кремле заявили, что будут внимательно следить за последствиями вступления этих стран в альянс и проведут их глубокий анализ.