10:52 17.05.2022
Гуляла одна: маленькую девочку нашли полицейские Шымкента
Фото: polisia.kz
Вечером сотрудники полиции патрулировали улицы Шымкента. Они заметили девочку трех-четырех лет, которая без присмотра взрослых гуляла перед зданием одного из торговых центров, передает Zakon.kz.
Стражи порядка начали разыскивать родственников девочки. В это время в полицию поступило сообщение о пропаже от мамы девочки.
Мама девочки рассказала, что та играла во дворе и пропала. После самостоятельных поисков женщина обратилась за помощью к полицейским. Ребенка передали матери.
Спасибо нашим стражам порядка за неравнодушие! Заметив гуляющего одного маленького ребенка, сразу же подошли и начали искать родителей. С дочкой в торговом центре гуляем часто. Видимо, поэтому она пошла туда играть. Я очень сильно испугалась, – сказала мама малышки.