Гуляла одна: маленькую девочку нашли полицейские Шымкента

Стражи порядка начали разыскивать родственников девочки. В это время в полицию поступило сообщение о пропаже от мамы девочки.

Мама девочки рассказала, что та играла во дворе и пропала. После самостоятельных поисков женщина обратилась за помощью к полицейским. Ребенка передали матери.

Спасибо нашим стражам порядка за неравнодушие! Заметив гуляющего одного маленького ребенка, сразу же подошли и начали искать родителей. С дочкой в торговом центре гуляем часто. Видимо, поэтому она пошла туда играть. Я очень сильно испугалась, – сказала мама малышки.