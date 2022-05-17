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Законодательство РК
10:52 17.05.2022

Гуляла одна: маленькую девочку нашли полицейские Шымкента

Шымкент Фото: polisia.kz
Вечером сотрудники полиции патрулировали улицы Шымкента. Они заметили девочку трех-четырех лет, которая без присмотра взрослых гуляла перед зданием одного из торговых центров, передает Zakon.kz.

Стражи порядка начали разыскивать родственников девочки. В это время в полицию поступило сообщение о пропаже от мамы девочки.

Мама девочки рассказала, что та играла во дворе и пропала. После самостоятельных поисков женщина обратилась за помощью к полицейским. Ребенка передали матери.

Спасибо нашим стражам порядка за неравнодушие! Заметив гуляющего одного маленького ребенка, сразу же подошли и начали искать родителей. С дочкой в торговом центре гуляем часто. Видимо, поэтому она пошла туда играть. Я очень сильно испугалась, – сказала мама малышки.
Ирина Лукичева
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