Алматинцы будут платить за электроэнергию больше

Пока тарифы энергоснабжающих организаций (ЭСО) разные для каждой группы потребителей. Для физических лиц — они ниже, юридические лица и бюджетные организации платят за электроэнергию больше. Агентство РК по защите и развитию конкуренции посчитало, что в нынешних условиях малый и средний бизнес ежегодно переплачивает за свет около 31 млрд тенге.

В течение нескольких лет в Казахстане планируют постепенно отменить эту систему, а также сблизить тарифы при оплате за свет для всех категорий потребителей.

В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства предусмотрена программа поэтапного сокращения и отмены дифференциации тарифов в течение нескольких лет. На прошедшем 2 марта совещании у президента страны по вопросам развития энергетики и инженерной инфраструктуры было поручено начать данную работу в пилотном режиме в Алматы, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Председатель Агентства РК по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин

В пресс-службе ведомства уточнили, что тариф изменится для всех трех групп потребителей, но точная дата нововведений пока обсуждается. Зато известно, насколько может увеличиться тариф на свет для физических лиц.

По информации АЗРК, для жителей Алматы стоимость ежемесячной оплаты за электроэнергию увеличится в среднем на 200-300 тенге, в зависимости от объема потребляемой энергии. Для социально нуждающихся слоев населения тариф не изменится – разницу им будет субсидировать государство за счет адресной жилой помощи.

Акимат города рассчитывает объемы адресной социальной помощи и количество жителей Алматы, кто в ней нуждается. Адресатам жилой помощи не нужно будет тратить много усилий для ее получения.

Для упрощения оказания госуслуги по начислению жилищной помощи планируется ее автоматизация с использованием цифровой карты семьи и дальнейшая ее интеграция с ИС «Е-шанырак». Об этом рассказала и.о. зампредседателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК Айгуль Буркуталина.