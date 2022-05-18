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06:27 18.05.2022

Гастроэнтеролог рассказал об опасности острой боли в животе

гастроэнтеролог советы Фото: pixabay
Кандидат медицинских наук Сергей Черемушкин посоветовал обращаться в поликлинику, даже если болезненные ощущения в животе не очень интенсивные, сообщает Zakon.kz.

При острой боли в животе медлить с обращением к медикам нельзя, заявил врач-гастроэнтеролог Сергей Черемушкин, передает радио Sputnik.

По его словам, этот симптом может свидетельствовать о перитоните, аппендиците, перфорации полого органа, остром панкреатите или другом опасном для жизни заболевании.

Если у вас возникла резкая, интенсивная, острая боль, которая не позволяет даже ходить, необходимо срочно вызвать скорую.Сергей Черемушкин

Специалист посоветовал обращаться в поликлинику, даже если болезненные ощущения в животе не очень интенсивные. Особое внимание нужно обратить, если боль возникает с определенной периодичностью, повторяется. Кроме того, она может начинаться в ночное время, из-за чего пациент проснется.

Врач объяснил, что иногда неприятные ощущения в животе появляются у здоровых людей. Они чувствуют вздутие, дискомфорт, боль в животе.

В этом случае можно немного подождать и понаблюдать за состоянием.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Данияр Кунафин
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