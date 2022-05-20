Курс доллара резко снизился на торгах

Фото: Zakon.kz

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), средневзвешенный курс доллара резко снизился на 6,04 тенге и составил 425,02 тенге, передает Zakon.kz.