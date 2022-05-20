Курс доллара резко снизился на торгах
Фото: Zakon.kz
По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), средневзвешенный курс доллара резко снизился на 6,04 тенге и составил 425,02 тенге, передает Zakon.kz.
Официальный курс доллара Национального банка на 20 мая составляет 431,41 тенге.
Cредневзвешенный курс китайского юаня снизился на 0,29 и составил 63,53 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 428-432,5 тенге, евро – по 449-455 тенге, российские рубли – по 6,45-6,8 тенге.
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