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Курс доллара резко снизился на торгах

деньги Фото: Zakon.kz
По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), средневзвешенный курс доллара резко снизился на 6,04 тенге и составил 425,02 тенге, передает Zakon.kz.

Официальный курс доллара Национального банка на 20 мая составляет 431,41 тенге.

Cредневзвешенный курс китайского юаня снизился на 0,29 и составил 63,53 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 428-432,5 тенге, евро – по 449-455 тенге, российские рубли – по 6,45-6,8 тенге.

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