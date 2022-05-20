Дождь, гроза, град – прогноз погоды в Казахстане на 21 мая

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 21 мая. Ожидаются сильные дожди, грозы, град, шквал, передает Zakon.kz.

На большей части территории страны ожидаются дожди, на западе, северо-западе, юго-востоке страны – сильные дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер, на юго-западе, севере, юге республики – с пыльной бурей. РГП «Казгидромет»

По информации ведомства, на северо-востоке и в центре страны ожидается погода без осадков.

Днем на западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, утром и днем на севере, западе области – пыльная буря, усиление ветра на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20, днем временами 23-28 м/с.

Утром и днем на юге, в горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря, усиление ветра на западе, юге, востоке 18-23, при грозе порывы 29 м/с.

На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, усиление ветра ночью на западе области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, в центре области порывы 23-28 м/с.

Днем на западе Карагандинской области ожидаются гроза, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра ночью на западе 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на востоке, юге области порывы 23-28 м/с.

На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра ночью на юго-востоке 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на юге, востоке области 23 м/с.

В западной половине Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на юге области – пыльная буря, усиление ветра ночью на севере, западе 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на севере, западе 25 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра ночью при грозе 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с.

На севере, востоке Атырауской области ожидаются гроза, град, ночью на юге, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

На западе, северо-востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

На севере, западе, в центре Актюбинской области ожидаются гроза, град, усиление ветра ночью на юге, востоке, днем на большей части 15-20 м/с.

Ночью на юге, в горных и предгорных районах, днем на юге, севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра на юго-западе, северо-востоке области, в горных и предгорных районах 15-20 м/с.

На западе, юге Восточно-Казахстанской области – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Павлодарской области – усиление ветра 15-20 м/с.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской, в центре Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.