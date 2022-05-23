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Два села в Алматинской области подтопило из-за обильных осадков

Алматинская область дожди Фото: МЧС РК
Жертв, пострадавших и разрушений нет, обстановка в районе стабильная. На место происшествия выехали сотрудники Алматинского областного ДЧС, сообщает Zakon.kz.

В Алматинской области из-за обильных осадков подтопило два населенных пункта в Кербулакском районе.

По данным ДЧС Алматинской области, уровень воды поднялся в реке Байгазы. Река вышла из русла и затопила одну из улиц одноименного населенного пункта.

Подтоплены огороды сельчан и частично дворы жилых домостроений. Также из-за осадков в селе Когалы произошло формирование склонового стока и водой были затоплены три улицы и дворовая территории одного из домов. По состоянию на 18:00 выпадение осадков прекратилось, уровень воды снизился. ДЧС Алматинской области

Жертв, пострадавших и разрушений нет, обстановка в районе стабильная. На место происшествия выехали сотрудники Алматинского областного ДЧС.

Данияр Кунафин
Алматинская область
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