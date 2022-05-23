Бельгия первой в мире ввела карантин для больных оспой обезьян

По данным ВОЗ, в настоящее время подтверждены 92 случая заражения оспой обезьян. Еще 28 человек находятся в зоне карантина, передает Zakon.kz.

Бельгия стала первой страной в мире, которая ввела обязательный карантин для больных оспой обезьян, заявили в пресс-службе правительства страны. Отмечается, что карантин будет длиться 21 день, сообщает news.ru.

Решение было принято правительством Бельгии вечером 22 мая.

В заявлении ВОЗ отмечается, что за последние несколько недель по меньшей мере восемь европейских стран — Бельгия, Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания, Швеция и Соединенное Королевство — сообщили о выявлении случаев оспы обезьян.

За пределами Европейского региона случаи заболевания зарегистрированы в Австралии, Канаде и Соединенных Штатах.

По данным ВОЗ, в настоящее время подтверждены 92 случая заражения оспой обезьян. Представители организации уточнили, что еще 28 человек находятся в зоне карантина.