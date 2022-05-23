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Сколько детей погибли и пострадали с начала года в ДТП по Казахстану

ПДД, дети, Казахстан, МВД РК Фото: pixabay
С начала года на территории страны зарегистрировано 92 наезда на несовершеннолетнего пешехода, где пять детей погибли и 97 получили травмы. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев, передает корреспондент Zakon.kz.
Анализ ДТП показал, что каждое пятое ДТП совершается с участием несовершеннолетних. Ежегодно в ДТП погибают около 200 и получают увечья более 3 тыс. детей. Это абсолютно невосполнимые потери для государства – подрывается демографический резерв казахстанского общества.  Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев

Мураталиев напомнил, что в условиях пандемии и социальной изоляции снизился уровень организации образовательной и разъяснительной работы среди подрастающего поколения, соответственно с прошлого года школьникам не проводят занятий по безопасному поведению на дорогах.

В целом, за отчетный период на дорогах страны с участием несовершеннолетних зарегистрировано 796 ДТП, что на 10,6% выше количества ДТП, произошедших в аналогичном периоде прошлого года. В этих ДТП погибли 42 ребенка и травмированы 957 детей. Здесь мы также наблюдаем рост погибших на 44,8% и раненых на 15,7% соответственно. При этом более половины пострадавших детей являлись пассажирами. Остальная половина – пешеходы.Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев

По словам специалиста, в большинстве случаев пострадавшие дети перевозятся взрослыми в автомобилях с нарушением правил перевозки – без детских удерживающих устройств, либо непристегнутыми. 

Также он сообщил, что основные причины ДТП по вине пешеходов – это переход проезжей части в неустановленном месте, переход на запрещающий сигнал светофора, переход перед близкоидущим транспортом. 

Нельзя умалять вины водителей транспортных средств. Основными причинами ДТП с участием несовершеннолетних также являются нарушения правил проезда пешеходных переходов, перекрестков, а также правил остановок маршрутных транспортных средств. Так, с начала года на территории республики зарегистрировано 92 наезда на несовершеннолетнего пешехода, где пять детей погибли и 97 получили травмы. Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев
Айша Тулеубекова
МВД РК Казахстан
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