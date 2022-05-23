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Собака по кличке Гектор помогла найти преступников в Костанайской области

собака, преступление Фото: пресс-служба ДП Костанайской области
Служебная собака помогла полицейским раскрыть преступление в поселке Аманкарагай Костанайской области. В настоящее время идет расследование, сообщает Zakon.kz.

По данным регионального ДП, сельчанка обратилась в полицию с заявлением о краже трехметровой металлической трубы.

На место происшествия прибыл кинолог Анатолий Шармухаметов со служебно-розыскной собакой по кличке Гектор. Собака взяла след и привела к дому на другой улице, где и находилось украденное имущество. Подозреваемые были задержаны.ДП Костанайской области

В ведомстве добавили, что проводится расследование.

Анастасия Московчук
Костанайская область
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