Собака по кличке Гектор помогла найти преступников в Костанайской области

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

Служебная собака помогла полицейским раскрыть преступление в поселке Аманкарагай Костанайской области. В настоящее время идет расследование, сообщает Zakon.kz.