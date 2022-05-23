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Электричество отключат в одном из алматинских ЖК

не будет света, в жилищном комплексе Алматы Фото: pixabay
В Алматы в ряде высотных домов жилищного комплекса в Бостандыкском районе из-за плановых ремонтных работ отключат электроэнергию на весь день, передает Zakon.kz.
24 мая в связи с запланированным текущим ремонтом трансформаторной подстанции с 9:00 до 17:00 у 2012 абонентов жилого комплекса «Шахристан» не будет электричества.Пресс-служба АО «Алатау Жарық Компаниясы»

Обесточены будут следующие дома по улице Навои: 208, 208/1, 208/2, 208/3, 208/4, 208/5, 208/6, 208/7, 208/8.

Оксана Житникова
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