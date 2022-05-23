«Один дома»: в Атырау пенсионер попытался спрыгнуть с балкона

Фото: polisia.kz

Полицейские спасли 70-летнего мужчину, который попытался спрыгнуть с третьего этажа одной из многоэтажек Атырау, сообщает Zakon.kz.