«Один дома»: в Атырау пенсионер попытался спрыгнуть с балкона
Фото: polisia.kz
Полицейские спасли 70-летнего мужчину, который попытался спрыгнуть с третьего этажа одной из многоэтажек Атырау, сообщает Zakon.kz.
21 мая около 14:00 на пульт оператора «102» поступило сообщение, что на третьем этаже одной из многоэтажек микрорайона «Нурсая» неизвестный пожилой мужчина перекинул ногу с балкона.Пресс-служба ДП Атырауской области
По данным регионального ведомства, на место прибыли участковые инспекторы полиции капитан полиции Серик Жумыргожиев и лейтенант полиции Аслан Амангалиев, которые спасли 70-летнего мужчину.
В настоящее время установлено, что пенсионер находился дома один и был заперт.Пресс-служба ДП Атырауской области