Курс доллара снизился до 424,84 тенге

Отметим, что официальный курс доллара Национального банка РК на 21-23 мая равняется 425,02 тенге.

Cредневзвешенный курс китайского юаня, по данным KASE, составил 63,63 тенге (+0,09).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425-428,5 тенге, евро – по 451- 456 тенге, российские рубли – по 6,55-6,85 тенге.