Курс доллара снизился до 424,84 тенге
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара снизился на 0,23 тенге, составив 424,84 тенге, передает Zakon.kz.
Отметим, что официальный курс доллара Национального банка РК на 21-23 мая равняется 425,02 тенге.
Cредневзвешенный курс китайского юаня, по данным KASE, составил 63,63 тенге (+0,09).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425-428,5 тенге, евро – по 451- 456 тенге, российские рубли – по 6,55-6,85 тенге.