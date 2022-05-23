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Курс доллара снизился до 424,84 тенге

курс доллара, данные биржи Kase Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара снизился на 0,23 тенге, составив 424,84 тенге, передает Zakon.kz.

Отметим, что официальный курс доллара Национального банка РК на 21-23 мая равняется 425,02 тенге.

Cредневзвешенный курс китайского юаня, по данным KASE, составил 63,63 тенге (+0,09).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425-428,5 тенге, евро – по 451- 456 тенге, российские рубли – по 6,55-6,85 тенге.

Оксана Житникова
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