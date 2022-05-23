Главный санврач Казахстана подписала постановление о повторной ревакцинации
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Согласно новому постановлению, ревакцинации против коронавирусной инфекции подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана три и более месяцев, сообщает Zakon.kz.
Ревакцинация против КВИ проводится лицам, получившим полный курс вакцинации против КВИ, и лицам, ранее получившим первую ревакцинацию с интервалом шесть месяцев после предыдущей профилактической прививки против КВИ.
Повторной ревакцинации против КВИ подлежат следующие лица, имеющие высокий риск инфицирования КВИ:
медицинские работники;
контингент и персонал медико-социальных учреждений;
сотрудники силовых структур;
педагоги;
контингент учреждений пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы;
лица старше 50 лет.
Постановление вводится в действие с 25 мая 2022 года.
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь.