Работу школьных столовых оценил министр образования

В МОН была создана рабочая группа для решения проблем школьных столовых на нормативном уровне. Ведомство уже инициировало ряд дополнений в законодательство, сообщает Zakon.kz.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов посетил школьные столовые в регионах. По его словам, в этом вопросе есть несколько проблем. Министр высказался про безналичную систему оплаты в столовых.

В этом есть несколько преимуществ. Это гигиенично и способствует быстрому продвижению очереди. Также отсутствие наличности у детей защищает их от возможных рисков. И родителям легче контролировать расходы. Но зачастую системы для безналичной оплаты отключают и не используют. Асхат Аймагамбетов

Также глава МОН высказался о ценах в столовых. Вызывают вопросы 0,5 литра воды за 300 тенге или пирожки и булочки по цене, превышающей стоимость в кулинариях и магазинах. Аймагамбетов сообщил, что разница в цене одной и той же продукции в одном и том же городе может составлять 50-70%.

Кроме этого, он указал на «увлечение» некоторыми регионами передачей столовых предпринимателям через ГЧП.

Мы поддерживаем развитие ГЧП. Но порой это делается для того, чтобы избежать проведения конкурсов и напрямую (лет на 10-15) передать столовую предпринимателю. Во-первых, мы настаиваем на том, чтобы проводился конкурс, а не частная финансовая инициатива без конкурса. Во-вторых, важно, чтобы сумма вложения была адекватной, а не символической, к примеру, 5-7 млн тенге. Важно помнить о качестве предоставляемых услуг и понимать, что средства будут расходоваться на закуп холодильников, плит, столов, стульев и др. То есть предприниматель будет вкладывать в свое же дело. В-третьих, мы ратуем за установление разумных сроков работы. Заключение договоров на 15-20 лет при заложенной сумме в 5-7 млн тенге вызывает вопросы. Асхат Аймагамбетов

В некоторых столовых, продолжил министр, выявили продажу запрещенной Минздравом продукции – фастфуда, газированных напитков, чипсов и других.

Сотрудники нашего министерства выехали в несколько регионов и выявили такие факты в ряде школ. В особенности в Туркестанской области. При наличии подобных фактов необходимо незамедлительно обращаться в органы СЭС. Асхат Аймагамбетов

Глава МОН сообщил, что в министерстве была создана рабочая группа для решения этих проблем на нормативном уровне. Министерство уже инициировало ряд дополнений в законодательство, в рамках которых закрепляются специальные нормы.