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Служебная собака нашла пропавшего ребенка в Нур-Султане

кинолог, собака, нашла ребенка Фото: ДП Нур-Султана
В Нур-Султане служебная собака помогла найти потерявшегося ребенка. Инспектор-кинолог младший сержант Дархан Адай с собакой по кличке Дин разыскали шестилетнего мальчика в одном из дворов по улице Бейбитшилик, сообщает Zakon.kz.

В полицию с сообщением о пропаже ребенка обратилась его мать. Мальчик играл во дворе дома, а когда женщина вышла на улицу, то не нашла его. Она пыталась самостоятельно найти ребенка, но поиски не дали результатов.

Были организованы поиски несовершеннолетнего. Полицейские обследовали возможные места нахождения ребенка.

К поискам приступил инспектор-кинолог со служебной овчаркой. По запаху с одежды ребенка собаке быстро удалось взять след, и через некоторое время она нашла мальчика. Дин привел полицейских на игровую площадку двора соседнего дома, где был обнаружен играющий ребенок.

Шестилетняя овчарка Дин на службу в кинологическую службу департамента полиции поступила два года назад. Питомец очень хорошо обучен и приучен к поиску человека по запаховому следу. Дин не в первый раз отличился на службе. Недавно, благодаря дрессировке следовой работе, собака помогла раскрыть тяжкое преступление. По запаху овчарка нашла вещественное доказательство, а именно нож, которым преступник нанес ранения потерпевшему. Инспектор-кинолог Дархан Адай
Анастасия Стативкина
Нур-Султан
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