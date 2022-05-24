Служебная собака нашла пропавшего ребенка в Нур-Султане

В Нур-Султане служебная собака помогла найти потерявшегося ребенка. Инспектор-кинолог младший сержант Дархан Адай с собакой по кличке Дин разыскали шестилетнего мальчика в одном из дворов по улице Бейбитшилик, сообщает Zakon.kz.

В полицию с сообщением о пропаже ребенка обратилась его мать. Мальчик играл во дворе дома, а когда женщина вышла на улицу, то не нашла его. Она пыталась самостоятельно найти ребенка, но поиски не дали результатов.

Были организованы поиски несовершеннолетнего. Полицейские обследовали возможные места нахождения ребенка.

К поискам приступил инспектор-кинолог со служебной овчаркой. По запаху с одежды ребенка собаке быстро удалось взять след, и через некоторое время она нашла мальчика. Дин привел полицейских на игровую площадку двора соседнего дома, где был обнаружен играющий ребенок.