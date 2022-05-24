Очередной раунд переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане в июне

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Новый раунд переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане 14-16 июня. Об этом в кулуарах правительства сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, передает корреспондент Zakon.kz.