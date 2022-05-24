Очередной раунд переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане в июне
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Новый раунд переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане 14-16 июня. Об этом в кулуарах правительства сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, передает корреспондент Zakon.kz.
18-й раунд переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане 14-16 июня. Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров
Он отметил, что министерство направило приглашение странам-гарантам, а также другим участникам процесса. Сейчас от них ждут подтверждения.
Напомним, последняя встреча, посвященная мирному урегулированию военного конфликта в Сирии, проходила 21-22 декабря в Нур-Султане.