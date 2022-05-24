110 руководителей поймали за взятки в Казахстане – Антикор

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжаса Бектенова. Глава государства заслушал отчет руководителя антикоррупционного ведомства о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране, передает Zakon.kz.

По данным агентства, за неполные пять месяцев этого года зарегистрировано свыше 1 тыс. коррупционных преступлений. В коррупции изобличено более 600 должностных лиц, 110 из которых – руководители различного уровня.

Олжас Бектенов информировал о ходе исполнения поручения президента по обеспечению возмещения причиненного государству ущерба. С начала года в бюджет страны возвращены средства в сумме более 220 млрд тенге, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что Антикором приняты меры по созданию защитных механизмов от незаконного вмешательства в бизнес.

Разработан алгоритм действий, в соответствии с которым начало расследований и любые следственные действия в отношении предпринимателей должны быть согласованы с центральным аппаратом.

Наряду с этим совместно с НПП «Атамекен» создана рабочая группа по оперативному реагированию на факты неправомерного вмешательства в бизнес со стороны госорганов.

По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений по усилению антикоррупционной деятельности, – резюмируется в сообщении.

Напомним, 19 мая Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями отечественного бизнеса в Акорде. На мероприятии глава государства заявил, что «у нас в стране не должно быть никаких так называемых крыш и рейдерства».