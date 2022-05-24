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Врач дал советы метеозависимым людям

Дождь Фото: pixabay
Головная боль может появляться при резком изменении температуры воздуха на улице, атмосферного давления, влажности. Врач-невролог ГКБ №1 Алматы Николай Степук дал советы метеозависимым людям, передает Zakon.kz.
Вся причина в том, что человек на 70-80% состоит из воды, которая, повинуясь законам физики, изменяет свои характеристики и свойства под воздействием атмосферного давления и смены температуры. Важно отметить, что головные боли при метеозависимости случаются при резких изменениях погодных условий, а не при устоявшейся плохой погоде. Можно ожидать вспышки головных болей у метеозависимых людей, например, осенью и весной, когда часто изменяются погодные условия, а не зимой, когда устанавливается постоянно холодная погода. Доктор Николай Степук

Наиболее подвержены метеозависимости люди в возрасте, имеющие длительный анамнез по артериальной гипертензии, сосудистой патологии головного мозга.

Врачи Алматы

Фото: Zakon.kz

Часто реагируют на изменение погодных условий люди, перенесшие травмы головы. Нередко с жалобами на головную боль также обращаются молодые девушки.

Если объявлено штормовое предупреждение или ожидаются магнитные бури, метеозависимым людям лучше подготовиться заранее и иметь препарат, который помогает от головной боли, чаще всего это простое противовоспалительное обезболивающее средство. Также можно принять ванну или душ – это поможет снизить интенсивность головной боли. Как правило, головные боли периодически беспокоят людей в течение длительного времени, и каждый сам знает, какой препарат ему помогает лучше и быстрее избавиться от головной боли. Врач-невролог Николай Степук

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Альберт Ахметов
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