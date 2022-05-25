Летний отдых за границей – сколько казахстанцы заплатят за туры в 2022 году

Традиционно наиболее популярные у казахстанцев летние туристические направления — Турция и Египет. Корреспондент Zakon.kz узнал у туроператоров, сколько будет стоить казахстанцам отдых на курортах.

Летом 2022 года казахстанцы смогут отдохнуть в Турции, Египте, Эмиратах, Грузии, Таиланде, на Мальдивах, а также в Европе: Греции, Черногории, Италии, Чехии, Венгрии и других странах.

Отдых в июне на 5-6 дней в Турции для двоих обойдется минимально в 580 тыс. тенге. В гостинице с пятью звездами, с концепцией «ультра все включено» семья из трех человек — отца, матери и ребенка-подростка – сможет отдохнуть примерно за 810 тыс. тенге.

Стоимость 5-дневного тура в Египет с вылетом из Алматы — около 480 тыс. на двух туристов в пятизвездочном отеле, с включенными в оплату завтраками и ужинами. Для семьи из трех человек, с ребенком-подростком, стоимость тура начинается от 740 тыс. тенге.

Путевки в середине июня в ОАЭ стоят около 350 тыс. на 6-дневный тур для двоих, с включенным завтраком. Доплата за ребенка-подростка составит около 120 тыс. тенге.

Черногория выйдет для казахстанцев подороже. Путевка на пять дней на популярный курорт будванской ривьеры — Петровац — стоит от 795 тыс. тенге на двоих. Гостиница пятизвездочная, завтрак входит в стоимость проживания. Поездка с ребенком до 14 лет обойдется от 1 млн 150 тыс. тенге.

8-дневное путешествие на греческий Крит для двоих обойдется в 770 тыс. тенге в гостинице с пятью звездами и концепцией «все включено». Если семья отдыхает с 11-летним ребенком, то доплата составит еще около 200 тыс. тенге.

Представители турфирм отмечают, что путевки в жаркие страны сейчас активно скупают не только казахстанцы — большое количество россиян стали летать на отдых через Казахстан. Такое положение дел увеличивает спрос, что вместе с окончанием раннего бронирования ведет к увеличению цен на путевки.

Чтобы сэкономить, можно попробовать выкупить отказной или горящий тур.