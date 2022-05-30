Экономим на здоровье наших детей — низкие акцизы на нагреваемый табак возмутили депутатов

Депутаты Мажилиса указали на избирательную политику разработчика законопроекта в вопросе повышения ставок акцизов на табачную продукцию. Они отметили, что МНЭ устанавливает низкие тарифы для нагреваемого табака, в то же время повышая их для сигарет и табачных изделий, сообщает Zakon.kz.

Поэтапное повышение ставки акцизов на табачную продукцию заложено в поправках в Налоговый кодекс. Об этом рассказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на пленарном заседании Мажилиса Парламента.

Ранее в ходе обсуждения документа на заседании рабочей группы вице-министр нацэкономики Азамат Амрин предложил с 2023 года увеличить акциз на сигареты до 14 100 тенге, а с 2024 года – до 15 900 тенге за тысячу штук.

Кроме того, предлагается пересмотр ставок акцизов на изделия с нагреваемым табаком согласно следующему сценарию: в 2023 году – 12 925 тенге за 1 кг табачной смеси, в 2024 году – 14 218 тенге за 1 кг табачной смеси, в 2025 году – 15 640 тенге за 1 кг табачной смеси. Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин

Однако депутат Мажилиса Зарина Камасова указала на избирательную политику Миннацэкономики в этом вопросе.

Почему последние 10 лет вы делаете низкие тарифы для нагреваемого табака? И почему такая разница? Если делаете низкие акцизы для нагреваемого табака в килограммах, то для сигарет – табачных изделий – штучно. К примеру, для килограмма нагреваемого табака 12 925 тенге, а за табак поштучно – 14 тыс. за 1 тыс. сигарет. А в одном килограмме – 4 тыс. сигарет (нагреваемого табака. – Прим. ред.). Почему такая избирательная политика? Депутат Мажилиса Парламента РК Зарина Камасова

Депутат добавила, что вейпы и нагреваемый табак продаются поштучно: «Вы акцизы очень низкие делаете в килограммах, а продают то они поштучно. Их берут дети, подростки, наша молодежь. Сейчас получается, мы экономим на здоровье наших детей, нашего будущего… Почему такая разница в акцизах?»

На презентации проекта закона по этому же поводу высказался депутат нижней палаты Парламента Анатолий Бойчин. Он напомнил, что в 2018 году Всемирная организация здравоохранения и Казахстан признали нагреваемый табак табачным изделием, а в 2021 году ВОЗ настоял на обложении нагреваемого табака налогами по ставкам, эквивалентным сигаретам.

Анатолий Бойчин. Фото: Instagram/anatoliiboichin

По этому пути, по словам мажилисмена, пошли все цивилизованные страны. В их числе Япония, Израиль, Германия, а среди страны ближнего зарубежья: Грузия, Украина, Кыргызстан — здесь, к слову, ставка отличается всего на 20%.

Почему мы даем 80% легко – вообще непонятно. Объясните, пожалуйста, постоянные налоговые льготы в виде акцизов для этих премиальных табачных продуктов – с 2017 года. Если посмотреть статистику, потери бюджета исчисляются миллиардами. Депутат Мажилиса Парламента РК Анатолий Бойчин

Руководитель Национальной коалиции «За Казахстан, свободный от табачного дыма» Джамиля Садыкова озвучила свою позицию – закон должен быть един для всех.

Тот законопроект, который вошел в Канцелярию премьер-министра, который был обсужден, в том числе с Минздравом и другими госорганами, имел в виду нагреваемый табак поштучно и не имел преференции на 10 лет. Ни одна страна мира не имеет таких особых преференций только для одного изделия или для одного производителя. Джамиля Садыкова

Глава МНЭ Алибек Куантыров в ходе пленарного заседания Мажилиса заверил, что возможность повышения акцизов на нагреваемый табак обсуждается.