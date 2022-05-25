«Допрыгался»: нетрезвого акробата сбила Toyota в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане на оживленном перекрестке нетрезвого парня сбил автомобиль. Молодой человек неудачно решил продемонстрировать акробатические упражнения: его госпитализировали, сообщает Zakon.kz.
Своими действиями хулиган препятствовал движению транспорта и создавал аварийную ситуацию на проезжей части. При разгоне для следующего кувырка парня сбила Toyota Camry. В результате парня с ушибами доставили в городскую больницу.Пресс-служба ДП Нур-Султана
В ведомстве уточнили, что по факту мелкого хулиганства в отношении 22-летнего жителя столицы было возбуждено административное производство по ст. 434 ч.1 КоАП РК.
Решением Специализированного суда по административным нарушениям на нарушителя наложен арест сроком на семь суток.Пресс-служба ДП Нур-Султана
Вот что значит допрыгался. Водитель, наверное, в шоке.
Точно, допрыгался. Пусть выздоравливает.
«Премию Дарвина» заслуживает.
Это же не игрушки. Если бы я ехала, у меня сердце остановилось на месте, – оставили пользователи комментарии под видео.
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