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«Допрыгался»: нетрезвого акробата сбила Toyota в Нур-Султане

Сбили парня в Нур-Султане Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане на оживленном перекрестке нетрезвого парня сбил автомобиль. Молодой человек неудачно решил продемонстрировать акробатические упражнения: его госпитализировали, сообщает Zakon.kz.
Своими действиями хулиган препятствовал движению транспорта и создавал аварийную ситуацию на проезжей части. При разгоне для следующего кувырка парня сбила Toyota Camry. В результате парня с ушибами доставили в городскую больницу.Пресс-служба ДП Нур-Султана

В ведомстве уточнили, что по факту мелкого хулиганства в отношении 22-летнего жителя столицы было возбуждено административное производство по ст. 434 ч.1 КоАП РК.

Решением Специализированного суда по административным нарушениям на нарушителя наложен арест сроком на семь суток.Пресс-служба ДП Нур-Султана

  • Вот что значит допрыгался. Водитель, наверное, в шоке.

  • Точно, допрыгался. Пусть выздоравливает.

  • «Премию Дарвина» заслуживает.

  • Это же не игрушки. Если бы я ехала, у меня сердце остановилось на месте, – оставили пользователи комментарии под видео.

Осторожно! Видео +18

Анастасия Московчук
Нур-Султан
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