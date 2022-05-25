Скончался бывший художественный руководитель театра им. Лермонтова Рубен Андриасян

Скончался бывший художественный руководитель алматинского театра драмы имени Михаила Лермонтова Рубен Андриасян, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях.

«Ушел на 84-м году жизни Рубен Суренович Андриасян.

Ушел учитель, наставник, коллега, друг...

Он жил в счастливом союзе с Театром почти 60 лет. Главным режиссером с 1963 года формировал характер сначала Кзыл-Ординского драмтеатра, затем Кустанайского драмтеатра имени Горького, позже Карагандинского областного драмтетра имени Станиславского, в Алматы – театра имени Лермонтова и театра имени Наталии Сац.

Он сам стал театральной легендой, историей и душой Театра.

С уходом Рубена Суреновича из Театра ушла и часть его светлой, звенящей, мудрой души. Это очень больно.

Но все же самая главная и важная ее часть навсегда останется на всех сценах, где он работал.

Светлая память, Рубен Суренович...».

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Рубена Суреновича.