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Фавориты Roland Garros терпят поражения на старте турнира

Теннис Поражение фаворитов Фото: Instagram/rolandgarros
Открытый чемпионат Франции по теннису в этом сезоне необычайно щедр на сенсации уже на старте. К началу второго круга данных соревнований Париж покидает ряд известных теннисистов, сообщает Zakon.kz.

Вслед за Барборой Кречейковой (2 ракетка мира), Анетт Контавейт (5), Онс Жабер (6) и Гарбинь Мугуруза (10) одиночный разряд покидают гречанка Мария Саккари (4), Эмма Радукану (12), Сорана Кирстя (26) и Петра Квитова (32).

Чешка Барбора Крейчикова, которая выиграла «Ролан Гаррос-2021» в одиночке и в паре, в этот раз уезжает ни с чем. Она сдала положительный анализ на коронавирус и снимается с парного турнира. 

У мужчин пока главные фавориты идут без проблем по турнирной сетке, но уже есть первые сходы среди сеяных теннисистов. Не продолжат борьбу дальше стартовых раундов Тэйлор Фритц (13), Денис Шаповалов (15), Рейли Опелка (17), Пабло Каррено-Буста (16), Алекс де Минор (19), Томми Пол (30), Дженсон Бруксби (31).

Теннис Победа в Паре

Фото: ktf.kz

Что касается казахстанских мастеров большой ракетки, то 26 мая их ждет большой экзамен. 8 матчей на французском первенстве пройдут с участием казахстанцев, как в одиночке, так и в паре.

А в четвертый игровой день на кортах Парижа порадовал Александр Бублик, который в паре с австралийцем Танаси Коккинакисом обыграл польско-американский дуэт Камиль Майхшак/ Натаниэль Ламмонс – 7:5, 7:6.

Александр Недовесов с Айсам-уль-Хаком Куреши из Пакистана проиграли американскому тандему игроков Томми Пол и Маккензи Макдональд – 6:3, 2:6, 3:6.

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Куандык Шынасилов
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