В одиночном разряде Roland Garros из казахстанцев осталась только Рыбакина

Пятый игровой день на открытом первенстве Франции начался с попеременным успехом для представителей казахстанского тенниса. В программе турнира было восемь матчей с участием казахстанских теннисистов как в одиночной программе, так и в парной, сообщает Zakon.kz.

Главным разочарованием игрового дня стало поражение прошлогоднего финалиста французского первенства в паре Андрея Голубева. Лучший парный игрок Казахстана в тандеме с Фабрисом Мартеном (Франция) во втором круге турнира уступили Рохану Бопанне (Индия) и Матве Мидделкопу (Нидерланды) – 3:6, 4:6.

Далее наступила очередь игроков одиночного разряда. Александр Бублик за выход в третий круг соревнований проиграл сербу Миомиру Кецмановичу – 6:4, 5:7, 2:6, 1:6. Юлия Путинцева не смогла переиграть Камилу Джорджи из Италии – 3:6, 5:7.

Фото: ktf.kz

За неудачами наступили и приятные победные минуты в лице Елены Рыбакиной и Анны Данилиной. Елена пробилась в третий круг Roland Garros, обыграв Кэти Волынец из США – 6:4, 6:1. Финалистки AusOpen 2022 Анна Данилина и Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) на старте с трудом переиграли японок Хозуми/Ниномия – 4:6, 6:4, 6:4.

Другие матчи с участием казахстанцев пройдут чуть позднее, вечерним запуском.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 млн тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!