В ЦКР состоялось совещание по вопросам информирования граждан при проведении референдума

26 мая в офлайн и онлайн режимах в Центральной комиссии референдума РК под председательством Нурлана Абдирова состоялось совещание по вопросам информирования граждан о предстоящем референдуме.

В заседании приняло участие руководство министерств цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, информации и общественного развития, акиматов, территориальных комиссии всех регионов, а также средства массовой информации.

В своем приветственном слове к участникам совещания председатель ЦКР Нурлан Абдиров отметил, что в соответствии с Конституционным законом «О референдуме» организация и проведение референдума осуществляются открыто и гласно. Центральная комиссия референдума информирует граждан о ходе подготовки к референдуму.

Он отметил, что все заседания комиссии проходят в гибридном формате – как в офлайн, так и в онлайн режиме, с обязательным участием средств массовой информации. Заседания транслируются посредством интернет-ресурса ЦКР и обеспечены сурдопереводом.

После каждого заседания проводятся брифинги для СМИ, где даны исчерпывающие ответы на все вопросы журналистов. Все постановления, пресс-релизы и иные информационные материалы референдума размещены на интернет-ресурсе комиссии и доступны всем. Изготовлены и распространены в республиканских и региональных СМИ информационно-разъясняющие видео, аудиоролики, интернет-баннеры, модули для печатных изданий.

Фото: ЦКР РК

Таким образом, со стороны комиссии приняты все необходимые меры по обеспечению открытости и гласности процесса подготовки к референдуму.

На мероприятии выступили министр информации и общественного развития Аскар Умаров. Он отметил, что Министерством информации и общественного развития РК привлечены все информационные ресурсы, а также проводится постоянный мониторинг информационного поля. Так, в СМИ и социальных сетях растиражированы информационные сообщения и графическая продукция по поиску участка для голосования в каждом регионе.

В агитационный период с 5 мая мониторингом охвачено 499 республиканских и региональных СМИ, в том числе 321 газета, 47 телеканалов и 131 интернет-ресурс. По состоянию на 26 мая 2022 года нарушения агитации не зафиксированы.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов проинформировал участников совещания о проделанной работе ведомства по разработке сервиса «Поиск участка для голосования по ИИН».

Данный сервис размещен на трех информационных ресурсах:

Гражданин Казахстана через ИИН находит свой участок референдума. В случае отсутствия участка автоматически отображаются списки call-центров акиматов.

Аналогичный сервис разрабатывается на приложениях Kaspi.kz и Homebank Народного банка Казахстана. На днях ожидается запуск данного сервиса.

Также выступили представители акиматов областей о проделанной работе по информированию граждан о референдуме, работе колл-центров, Telegram ботов по предоставлению информации об участках голосования граждан.

Особое внимание председатель ЦКР уделил вопросу по голосованию граждан с открепительными удостоверениями.

Нурлан Абдиров отметил, что в случае перемены гражданином места своего пребывания он вправе с 20 мая до 18.00 4 июня получить открепительное удостоверение на основании заявления в участковую комиссию.

Допускается получить открепительное удостоверение на основании доверенности. При этом нотариальное заверение доверенности необязательно.

При предъявлении открепительного удостоверения участковая комиссия в день голосования включает гражданина в список на участке по месту его пребывания.

Открепительное удостоверение не выдается гражданам, желающим участвовать в голосовании на другом участке в пределах одного населенного пункта.

В завершение совещания Нурлан Абдиров отметил, что до дня голосования осталось немного времени. Поэтому важно «усилить все необходимые меры по информированию граждан о предстоящем референдуме, включая ресурсы СМИ, SMS-рассылок, функционирования колл-центров, Telegram ботов при акиматах».

Казахстанцы также должны проявить гражданскую активность и проверить себя в списках, в случае невключения обратиться в соответствующие участковые комиссии по месту регистрации, также при перемене места своего пребывания своевременно получить открепительные удостоверения для голосования. Всем гражданам республики должна быть обеспечена возможность реализации их конституционного права на участие в референдуме, – подчеркнул председатель ЦКР.