В Нур-Султане на женщину с подростком упал баннер

26 мая из-за сильного ветра в Нур-Султане упал баннер, задев двух человек. О состоянии пострадавших – женщины с подростком –рассказали в столичном Управлении здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, бригада скорой медицинской помощи приехала на место в течение трех минут.

Пострадавшие (взрослый и подросток), как уточнили в пресс-службе, были доставлены в многопрофильные городские стационары с различными ушибами и травмами для проведения полного обследования.

Женщину госпитализировали с различными травмами и ушибами. Ее состояние стабильное, пациентка будет находиться в больнице и получать стационарное лечение до полного выздоровления. Пресс-служба Управления здравоохранения Нур-Султана

Что касается подростка, на момент осмотра состояние пациента было среднее, без осложнений.

Врачи провели полное обследование. Пациент был отпущен на амбулаторное лечение. Пресс-служба Управления здравоохранения Нур-Султана

В соцсетях ранее сообщалось, что на пострадавших упала инсталляция «30 лет Независимости». Очевидцы отметили, что конструкция пролетела 10-15 метров.