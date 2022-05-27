Подростка придавило футбольными воротами в Караганде

В Караганде подростка придавило металлическими воротами на футбольном поле. Его доставили в больницу, сообщает Zakon.kz.

По информации Первого канала «Евразия», вытащить его из-под железной конструкции помогли находившиеся рядом дети. Родители отвезли сына в больницу.

Ребенок 2006 года рождения 24 мая был доставлен бригадой скорой помощи в приемный покой многопрофильной больницы им. проф. Макажанова с сотрясением головного мозга. Его отправили на амбулаторное лечение. Управление здравоохранения Карагандинской области

В районном акимате сообщили, что спортивная площадка находится во дворе за территорией школы. Двор оснастили два года назад. Сейчас действует гарантия от подрядчика.