Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанка стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу

Чемпинка мира по пауэрлифтингу Фото: Маңғыстау облысы "Қоғамдық коммуникация орталығы"
Спортсменка из Жанаозена Жадыра Бердымухамбетова стала первой на соревнованиях по жиму лежа, прошедшему в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Чемпионат по пауэрлифтингу среди взрослых, молодежи и юниоров проходил с 21 по 29 мая и собрал спортсменов из двух десятков стран, передает центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Результат Жадыры в жиме - 185 килограммов.

Как рассказали в пресс-службе акимата Жанаозена, Жадыра является мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу и за ее плечами немало спортивных достижений.

Чемпиоан мира по пауэрлифингу

Фото: Маңғыстау облысы "Қоғамдық коммуникация орталығы"

Так, на чемпионате страны по пауэрлифтингу - жиму лежа по правилам IPF, прошедшему в марте текущего года, спортсменка показала лучший результат в команде Мангистау, подняв штангу весом 200 килограммов. Она стала абсолютной чемпионкой и рекордсменкой РК. А в 2018-2019 годах казахстанка выиграла Азиатские игры в ОАЭ.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!

Константин Вноровский
Алматы Казахстан
0
Показать комментарии
Все
Новый способ мошенничества появился в Казахстане
Преклонный возраст: назван Топ-5 долгожителей среди знаков зодиака
Правила содержания и выгула домашних животных утвердили в Казахстане
Гороскоп на конец мая: к чему готовиться каждому знаку зодиака
Правила учета домашних животных утвердили в Казахстане
Димаш Кудайберген обратился к поклонникам
Гроза, шквал, ветер – в шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Как мозг подает сигнал бедствия через глаза: четыре признака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления