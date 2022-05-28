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Законодательство РК

Шесть казахстанских туристов перешли границу РК при походе в горы

граница Казахстана Кыргызстана Фото: Zakon.kz
На маршруте имеются информационные табло, на которых указано место прохождения границы, указательные столбы с надписями «Пограничная зона», сообщает Zakon.kz.

В отношении туристов было возбуждено уголовное дело по ст. 392, ч. 1 Уголовного кодекса РК.

Туристы следовали по маршруту: проспект Дулати – экопост ГНПП «Иле-Алатау» – Большое Алматинское озеро – Космостанция – северо-западный склон пика Турист – ущелье Проходное – правый приток реки Алагир – река Проходная – широкая седловина перевала Проходной.

Отмечается, что на маршруте имеются информационные табло, на которых указано место прохождения границы, указательные столбы с надписями «Пограничная зона», кроме того государственная граница РК обозначена пограничным знаком.

В 2021 году пограничная служба зафиксировала шесть незаконных пересечений государственной границы.

Туристы выходили в Большое Алматинское ущелье через перевал Алматы. По пути к нему они посещали озеро Алматы, находящееся в 300 метрах от государственной границы. Озеро географически расположено на территории Кыргызстана.

Данияр Кунафин
Казахстан
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