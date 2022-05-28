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Отца и сына подозревают в угоне мопедов в Алматы

Алматы угон мопедов Фото: Zakon.kz
Полиция проверяет личности подозреваемых на причастность к другим преступлениям. Полиция установила три аналогичных факта, сообщает Zakon.kz.

В Управление полиции Бостандыкского района Алматы поступило заявление о краже сразу трех мопедов, сообщили в ДП города.

Полицейские определили единый почерк во всех случаях, после чего установили и задержали местных жителей – отца и сына.

Также стражи порядка нашли угнанные мопеды, спрятанные для дальнейшей перепродажи.

Установлено, что преступления отец с сыном совершали ночью. В содеянном оба фигуранта признались. Не исключаем многоэпизодность данного преступного ремесла, в связи с чем личности подозреваемых проверяются на причастность к другим преступлениям. На данном этапе следствия установлено три аналогичных факта.Начальник УП Бостандыкского района полковник полиции Думан Аухадиев

В полиции рекомендовали владельцам мотоциклов и мопедов принимать меры безопасности.

Данияр Кунафин
Алматы
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