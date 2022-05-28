Прицеп с растительным маслом сгорел на трассе в Павлодарской области
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Инцидент произошел возле села Успенка в 12:06 на автодороге республиканского значения Павлодар – Успенка – РФ, передает Zakon.kz.
На открытой территории полностью выгорел тентованный прицеп седельного тягача марки KRONE ZZF18 2004 года выпуска, груженый растительным маслом в пластиковых емкостях, ориентировочно по 10 тонн, на площади 20 кв. м. Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Пожар был ликвидирован в 13:50. Отмечается, что груз направлялся транзитом из Новосибирска в Бишкек через границу Казахстана.
Кроме того, рядом загоралась сухая трава на двух разрозненных очагах. Один очаг – 500 кв. м, второй – 4 га.
Возгорание ликвидировано в 14:40.
Жертв и пострадавших нет.
Причина и ущерб устанавливаются.
Были задействованы шесть человек личного состава и две единицы техники ДЧС региона.
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