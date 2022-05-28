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Прицеп с растительным маслом сгорел на трассе в Павлодарской области

степь Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Инцидент произошел возле села Успенка в 12:06 на автодороге республиканского значения Павлодар – Успенка – РФ, передает Zakon.kz.
На открытой территории полностью выгорел тентованный прицеп седельного тягача марки KRONE ZZF18 2004 года выпуска, груженый растительным маслом в пластиковых емкостях, ориентировочно по 10 тонн, на площади 20 кв. м. Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Пожар был ликвидирован в 13:50. Отмечается, что груз направлялся транзитом из Новосибирска в Бишкек через границу Казахстана.

Кроме того, рядом загоралась сухая трава на двух разрозненных очагах. Один очаг – 500 кв. м, второй – 4 га.

Возгорание ликвидировано в 14:40.

Жертв и пострадавших нет.

Причина и ущерб устанавливаются.

Были задействованы шесть человек личного состава и две единицы техники ДЧС региона.

Елена Беляева
Павлодарская область
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