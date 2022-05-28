Дети пострадали в аварии с участием кареты скорой помощи в Усть-Каменогорске

Фото: Zakon.kz

Столкновение скорой помощи с легковым авто произошло около 14:20 по улице Островского. В результате происшествия пять человек, в том числе двое несовершеннолетних детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести, передает Zakon.kz.