Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Дети пострадали в аварии с участием кареты скорой помощи в Усть-Каменогорске

авто Фото: Zakon.kz
Столкновение скорой помощи с легковым авто произошло около 14:20 по улице Островского. В результате происшествия пять человек, в том числе двое несовершеннолетних детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести, передает Zakon.kz.
40-летний водитель, управлявший автомашиной марки Toyota, не выбрал безопасную скорость движения при возникновении препятствия, не принял меры для безопасного объезда, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем скорой помощи. Пресс-служба ДП ВКО

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Елена Беляева
Усть-Каменогорск
0
Показать комментарии
Все
Заморозки, сильные дожди – прогноз погоды на выходные в Казахстане
Движение по новой четырехполосной дороге откроется в Алматы
Павлодарка съездила к родственникам и вернулась с чужим кредитом в миллион тенге
Преклонный возраст: назван Топ-5 долгожителей среди знаков зодиака
Курсы валют на выходные дни
Суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд завершился
Токаев: Сложившаяся геополитическая ситуация будет иметь продолжительный характер
Новый способ мошенничества появился в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления