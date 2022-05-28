Дети пострадали в аварии с участием кареты скорой помощи в Усть-Каменогорске
Фото: Zakon.kz
Столкновение скорой помощи с легковым авто произошло около 14:20 по улице Островского. В результате происшествия пять человек, в том числе двое несовершеннолетних детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести, передает Zakon.kz.
40-летний водитель, управлявший автомашиной марки Toyota, не выбрал безопасную скорость движения при возникновении препятствия, не принял меры для безопасного объезда, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем скорой помощи. Пресс-служба ДП ВКО
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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